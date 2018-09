Ascolti tv pomeriggio | 21 settembre | Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne

Ascolti tv pomeriggio - 20 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Penultimo giorno di sfida. Per ora Maria De Filippi è in testa. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 20 settembre 2018? L’accesa sfida a tre continua a tenere banco. Cosa è successo giovedì? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati e i dati Auditel. Ascolti tv pomeriggio 2018 settembre: temi e ospiti dei tre programmi Cosa è successo giovedì 20 settembre 2018 nel pomeriggio di Rai 1, Rai 2 e Canale 5 ovvero in Vieni da me, ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 20 settembre : boom di Ascolti e Francesca Cipriani pronta a... : Barbara d'Urso ha portato a casa importanti ascolti con la puntata di ieri e si prepara a fare lo stesso oggi con Francesca Cipriani ospite in studio. Quali saranno i temi e gli ospiti?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Ascolti tv pomeriggio - 19 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Maria De Filippi continua a vincere senza problemi. Cosa è successo, secondo gli Ascolti tv di ieri pomeriggio, mercoledì 19 settembre 2018 e chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Quali risultati hanno portato a casa i programmi di Canale 5, Rai 1 e Rai 2 e cosa è accaduto all’interno delle varie trasmissioni? Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv pomeriggio: ospiti e temi Cosa è successo nel primo pomeriggio di ...

Ascolti tv pomeriggio - 18 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Dopo la nuova vittoria di Maria De Filippi, chi ha avuto la meglio, secondo gli Ascolti tv di ieri pomeriggio, martedì 18 settembre 2018, fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Il programma di Canale 5 è davvero così imbattibile o Rai 1 e Rai 2, se volessero, potrebbero strappargli il primato? Insomma dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori devono iniziare a tremare o possono dormire sonni tranquilli? Ecco tutti i dati Auditel ...

Ascolti tv pomeriggio - Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : ecco chi ha vinto : Nuova settimana e nuove sfide. Secondo gli Ascolti tv di ieri pomeriggio, lunedì 17 settembre 2018, chi ha vinto fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Chi ha avuto la meglio fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi? ecco tutti i dati Auditel e gli assi nella manica delle tre conduttrici di punta per il pomeriggio di: Rai 1, Rai 2 e Canale 5. Ascolti tv pomeriggio: una continua sfida a tre Salvo defezioni sarà una continua ...

Ascolti tv pomeriggio - Domenica In vs Domenica Live : chi ha vinto fra Mara Venier e Barbara d’Urso? : Chi ha vinto fra Mara Venier e Barbara d’Urso? Ecco gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 16 settembre 2018. Le due conduttrici ed amiche si sono ritrovate ad essere rivali perché al timone di due trasmissioni in onda contemporaneamente e sue due Reti concorrenti ovvero Rai 1 e Canale 5. Da un lato Mara Venier, la Signora della Domenica è tornata al timone, dopo anni di esilio, del programma che ha consacrato il suo successo. Dall’altro Barbara ...

Ascolti tv pomeriggio - Italia Sì vs Verissimo : ecco chi ha vinto la sfida : Chi ha vinto la sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 15 settembre 2018? Quanti telespettatori si sono sintonizzasi su Rai 1 per seguire la prima puntata di ItaliaSì condotta da Marco Liorni e quanti, invece, hanno seguito la prima puntata della nuova edizione di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5? Cosa è accaduto nelle due trasmissioni e quanti ospiti sono approdati in studio? ecco un ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 13 settembre : volano gli Ascolti - Alberto Mezzetti e Lucia Bramieri : Pomeriggio 5 torna in onda oggi con Alberto Mezzetti e Lucia Bramieri tra i protagonisti, quali saranno i temi della nuova puntata? Ecco i dettagli sul penultimo appuntamento della settimana(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:28:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 12 settembre 2018. The Good Doctor domina (18.9%). Sotto il 10% Vieni da Me e Il Paradiso - testa a testa tra Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque e tra Gruber e Palombelli : The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti tv pomeriggio - Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : chi ha vinto? : E’ stato un pomeriggio televisivo abbastanza scoppiettante quelli di ieri, lunedì 10 settembre 2018. Perché? A sfidarsi, per gli Ascolti tv, sono stati: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Il primo programma, in onda su Rai 1, ha sancito il debutto di Caterina Balivo sull’ammiraglia, ma anche il debutto del nuovo format. Il secondo, invece, ormai noto, ha sancito il debutto alla conduzione di Bianca Guaccero su Rai 2 ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 6 settembre : gli Ascolti salgono - oggi Francesca Cipriani in studio : La prima settimana in compagnia di Pomeriggio 5 sta per concludersi e la d'Urso sta pian piano rimontando terreno nella guerra degli ascolti. Tra gli ospiti di oggi anche Francesca Cipriani(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 13:42:00 GMT)