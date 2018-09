Roma | Di Francesco | Bisogna ritrovare l' entusiasmo Lo sputo di Douglas Costa? Sono

Di Francesco - voglio una Roma gagliarda : ANSA, - Roma, 18 SET - "Mi auguro da domani di vedere una squadra che abbia rabbia, il desiderio di far male agli avversari e di fare una partita gagliarda sotto tutti i punti di vista". Così Eusebio ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Voglio una squadra arrabbiata' : MADRID - 'Non abbiamo ancora iniziato la Champions e si parla di entusiasmo decaduto. Mi sembra di stare a Roma !' . Parte con un pizzico di ironia la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco , ...

Di Francesco - voglio una Roma gagliarda : ANSA, - Roma, 18 SET - "Mi auguro da domani di vedere una squadra che abbia rabbia, il desiderio di far male agli avversari e di fare una partita gagliarda sotto tutti i punti di vista". Così Eusebio ...

Real Madrid-Roma - la conferenza di Di Francesco e De Rossi LIVE : LIVE 19:32 18 set DOMANDA A DI Francesco - Se il Real è più debole senza CR7 Siete tutti molto frettolosi nel volere i giudizi. A me questo Real piace tantissimo, così come Asensio, che è il futuro ...

Real Madrid-Roma - la conferenza di Di Francesco LIVE : LIVE 18:50 18 set Discorso totalmente diverso, invece, per il Real Madrid: nonostante la partenza di CR7, la squadra di Lopetegui è seconda in Liga, dove ha raccolto 10 dei 12 punti disponibili, tre ...

Roma - Di Francesco 'Real sempre affamato : ANSA, - Roma, 18 SET - "Tutti in Champions si aspettano una Roma con voglia, con una mentalità offensiva e proseguiamo su questa strada. Vedremo con che risultati. Abbiamo un anno di lavoro alle ...

Roma - Pallotta è scontento di Di Francesco : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in casa Roma persistono forti dubbi sull'operato di Eusebio Di Francesco . Il patron del club giallorosso, James Pallotta , è ampiamente scontento e le prossime gare potrebbero essere decisive ...

Francesco Pannofino a DM : «In Romolo+Giuly cerco di portare più ‘fregna’ a Roma. Ho nostalgia dei tempi di Boris» : Francesco Pannofino Francesco Pannofino scende in politica. Ma solo per la finzione scenica. In Romolo+Giuly, la nuova serie tv targata Fox e in onda sul canale 112 di Sky da stasera, l’attore e doppiatore interpreterà Edoardo Pederzoli, un improbabile Presidente della Regione Lombardia in realtà romano fino al midollo e tifoso sfegatato della Lazio. Il suo personaggio verrà coinvolto nella “guerra mondiale” tra Montacchi e ...

VIDEO / Roma Chievo - 2-2 - : highlights e gol - la delusione di Di Francesco - Serie A 4giornata - : VIDEO Roma Chievo , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol della partita allo stadio Olimpico. Avanti di due reti, i giallorossi sono rimontati.

Roma e Di Francesco - perché vi siete arenati? : Anche perché, raccontano che dalle parti di Boston James Pallotta non sia affatto contento , eufemismo, di come stiano andando le cose, scrive Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport'. La squadra in ...

Roma - Di Francesco : 'Risultati così minano la nostra fiducia' : Roma - ' Peccato, la squadra si era disimpegnata abbastanza bene: il difetto più grande in una partita così è pensare di non andarla a chiudere. Risultati così possono andare a ledere un po' la ...

Roma - Di Francesco : 'Risultati così non fanno bene' : 'Peccato, la squadra si era disimpegnata abbastanza bene: il difetto più grande in una partita così è pensare di non andarla a chiudere. Risultati così possono andare a ledere un pò la capacità di ...

Roma - Di Francesco : 'Sono amareggiato - siamo stati poco cattivi. A Madrid non possiamo giocare così' : Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma non riesce a sbloccarsi. All'Olimpico i giallorossi crollano nel secondo tempo contro il Chievo e sprecano il doppio vantaggio maturato durante i buoni primi ...