IG NOBEL 2018 Vincitori e premi | per l' antropologia scimmie e uomini si

Scimpanzé e bambole voodoo - ecco gli IgNOBEL 2018 : E per la loro dote comune - quella di far ridere, prima che riflettere - queste ricerche, condotte davvero nei laboratori di diverse parti del mondo e pubblicate, si sono aggiudicate gli IgNobel ...

La vendetta con le bambole voodoo conquista gli IgNOBEL 2018 : E lo studio sui benefici della vendetta d'ufficio con le bambole voodoo ha vinto nella sezione 'Economia'. In una serie di esperimenti riportati nel Leadership Quarterly , un team di psicologi dell'...

Dalle montagne russe contro i calcoli renali al cannibalismo che non conviene : assegnati i premi IgNOBEL 2018 : I premi più pazzi della scienza sono stati consegnati durante la cerimonia che ha avuto luogo al Sanders Theatre...

IgNOBEL 2018 - dal potere detergente della saliva alle montagne russe contro i calcoli renali : «Se non avete vinto il premio stanotte, ma soprattutto se lo avete vinto, non preoccupatevi: avrete più fortuna l’anno prossimo». Al Sanders Theater dell’Università di Harvard sono stati assegnati i premi IgNobel alle scoperte scientifiche più divertenti, pazze e ironiche. Ma non per questo meno serie: «prima fanno ridere, poi fanno pensare», come dice il motto della manifestazione. https://www.youtube.com/watch?v=GQqZVthHyuA Chimica. L’IgNobel ...

IgNOBEL 2018 - ecco i vincitori : dalle montagne russe contro i calcoli renali al metodo del francobollo - fino all’auto-colonscopia : I riti Voodoo contro gli abusi del capufficio, i francobolli come marcatori dell’erezione notturna, le proprietà della saliva come detergente, la dimostrazione di come andare sulle montagne russe possa liberare dai calcoli renali, sono solo alcuni degli IgNobel 2018, consegnati nella notte a Boston e assegnati da 28 anni alle ricerche più improbabili del mondo dalla rivista Annals of Improbable Research (Air). Announcing the 2018 Ig Nobel ...

Ig NOBEL 2018/ Vincitori e premi : per la medicina vince uno studio svolto a Disney World : Ig Nobel, i premi più pazzi della scienza, sono stati consegnati per il ventottesimo anno consecutivo. Il premio per la medicina vinto da uno studio sulle montagne russe(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Assegnati gli Ig NOBEL 2018 : ecco le ricerche più improbabili - dai riti Voodoo alla saliva detergente : Consegnati nella notte, nel Teatro Sanders di Boston, gli Ig Nobel 2018, i premi Assegnati da 28 anni alle ricerche più improbabili del mondo dalla rivista Annals of Improbable Research (Air). I vincitori hanno ritirato il premio in banconote da 10.000 miliardi di dollari dello Zimbabwe (pochi centesimi statunitensi), dalle mani di autentici premi Nobel, come il fisico Wolfgang Ketterle e il genetista Michael Rosbash. In dettaglio, l’Ig ...

Ig NOBEL 2018 - assegnati i premi più pazzi della scienza : La cerimonia, organizzata dalla rivista scientifica "Annals of improbable research", omaggia le ricerche inquadrandole in 10 diverse categorie che vanno dalla biologia all'economia per passare alla ...

IgNOBEL 2018 - pazza scienza : Incoronati anche quest'anno all'università di Harvard, negli Stati Uniti, gli autori delle ricerche scientifiche più bislacche al mondo. Per arrivare con il sorriso all'appuntamento con i Nobel

I vincitori dei premi IgNOBEL 2018 : premio Ignobel per la medicinapremio Ignobel per l'antropologiapremio Ignobel per la biologiapremio Ignobel per la chimicapremio Ignobel per l'educazione medicapremio Ignobel per la letteraturapremio Ignobel per la nutrizionepremio Ignobel per la pacepremio Ignobel per la medicina riproduttivapremio Ignobel per l'economiaCi risiamo. Settembre è tornato ed è tempo di scienza… non della più blasonata, probabilmente, ma certamente la più ...

È tempo di IgNOBEL : ecco i premi del 2018 : premio Ignobel per la medicinapremio Ignobel per l'antropologiapremio Ignobel per la biologiapremio Ignobel per la chimicapremio Ignobel per l'educazione medicapremio Ignobel per la letteraturapremio Ignobel per la nutrizionepremio Ignobel per la pacepremio Ignobel per la medicina riproduttivapremio Ignobel per l'economiaCi risiamo. Settembre è tornato ed è tempo di scienza… non della più blasonata, probabilmente, ma certamente la più ...