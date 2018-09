Verona : 'Mamma mia! - in arena il musical che riempie l'anfiteatro di colori : Stiamo parlando di un musical eccezionale nella città più bella del mondo che aggiunge un'altra perla a questo settembre di grandi spettacoli areniani". Condividi: Fai clic qui per condividere su ...

Verona : 'Mamma mia! - in arena il musical che riempie l'anfiteatro di colori (2) : (AdnKronos) - Dall’ arena di Verona , tra l’altro, ripartirà il tour del musical che toccherà molte città italiane. “Stiamo parlando del musical dei record – ha chiarito Gianmarco Mazzi, responsabile eventi extralirica di Fondazione arena – il più visto degli ultimi 10 anni, con oltre 200 mila spettat

Verona : 'Mamma mia! - in arena il musical che riempie l'anfiteatro di colori : Verona, 13 set. (AdnKronos) - È un successo travolgente di musica, canzoni e colori, una grande storia d’amore e di amicizia. È “Mamma mia” il musical, tratto dall’omonimo film, che debutterà in arena il 29 settembre e che oggi è stato presentato in sala Arazzi di Palazzo Barbieri. Un “promotion day