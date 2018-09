Sergio Marchionne | l' ultimo regalo alla Ferrari | 139 milioni di sconto fiscale

F1 - Ferrari - Leclerc scommessa fortemente voluta da Sergio Marchionne [VIDEO] : Potrebbe essere nel segno di Charles Leclerc il futuro della Scuderia Ferrari . Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il monegasco sarebbe sempre più vicino a vestire la casacca rossa a partire dal 2019, prendendo il posto di un Kimi Raikkonen apparso estremamente motivato durante l'ultimo Gran Premio ...

F1 – Jean Todt e l’ultimo incontro con Sergio Marchionne : “abbiamo cenato insieme a poche ore dal ricovero” : Jean Todt ricorda Sergio Marchionne e l’ultimo incontro con l’ex Presidente Ferrari: il Presidente FIA spende buone parole per il sostituto Louis Camilleri Giornata entusiasmante ieri a Monza nelle qualifiche del Gp d’Italia. La Ferrari ha conquistato una favolosa prima fila, con Kimi Raikkonen in pole position, affiancato dal suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Terzo invece Lewis Hamilton, ben consapevole della ...

Sergio Marchionne : l'ex Ceo sepolto in Canada : Nato in Italia , Marchionne è emigrato con la sua famiglia in Canada all'età di 13 anni, dove ha studiato filosofia, economia e diritto. Lì, ha iniziato la sua carriera come revisore dei conti e ...

Sergio Marchionne sepolto in Canada nel cimitero di Vaughan - : L'ex amministratore delegato di Fca è stato tumulato nella tomba di famiglia. Le cerimonie pubbliche per ricordare il manager scomparso sono in programma in Italia il 14 settembre nel duomo di Torino, ...

Sergio Marchionne è sepolto in Canada : il 14 settembre la cerimonia al Duomo di Torino : Il manager italo canadese Sergio Marchionne sarebbe stato cremato e trasportato nel cimitero canadese dalla sua compagna già nei giorni successivi alla sua morte. Le cerimonie pubbliche sono in programma in Italia il prossimo 14 settembre nel Duomo di Torino, e negli Usa a Detroit il 27 settembre.Continua a leggere

Sergio Marchionne è stato sepolto a Vaughan - in Canada : Sempre a Toronto, il manager aveva completato gli studi fino alla laurea in legge e in economia e qui aveva iniziato a lavorare come avvocato per le società della finanza canadese. Una città cui era ...

Sergio Marchionne seppellito a Vaughan in Canada/ L’ex ad di FCA riposa a fianco del padre e della madre : Sergio Marchionne seppellito a Vaughan in Canada. L’ex amministratore delegato di FCA riposa a fianco del padre e della madre, nella città a nord di Toronto(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:31:00 GMT)

Sergio Marchionne - il disastro per gli Agnelli : quanti miliardi vale in meno Fca da quando è morto : ... il manager che in 14 anni aveva trasformato in un gruppo 'tecnicamente fallito' nella settima casa automobilistica al mondo, con 236 mila dipendenti e quasi 5 milioni di macchine vendute. Il mercato,...

Futuro incerto per l’Alfa Romeo in F1. L’addio di Sergio Marchionne ha mutato gli scenari? : Siamo al giro di boa del Mondiale di Formula Uno 2018. La Mercedes è davanti nella classifica piloti con Lewis Hamilton (213 punti) e nella classifica dei costruttori con 10 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. La seconda parte di stagione si preannuncia, dunque, assai combattuta tra le due grandi rivali. Scorrendo la classifica, concentriamo la nostra attenzione sull’Alfa Romeo-Sauber, penultimo team nella graduatoria con 16 punti, molti ...

Ferrari misteriosa per Sergio Marchionne/ In uscita un modello dedicato al dirigente : Ferrari misteriosa per Sergio Marchionne, in uscita un modello dedicato al dirigente che dovrebbe essere presentata a metà settembre. Tutte le informazioni e i rumor del momento.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 00:51:00 GMT)

Sergio Marchionne - dopo la morte del Ceo arriva lo sfregio per l'Italia : non ci sono più top manager italiani : dopo la morte di Sergio Marchionne , l'organigramma che si è andato a creare nella galassia di Fca ha dato un segnale forte e chiaro su quale direzione abbia preso il gruppo della famiglia Agnelli. ...