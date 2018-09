Citazione di Frida Kahlo e lingerie in vista | la fidanzata di Cristiano Ronaldo strega i

sportfair

: RT @ScrivoArte: #BuonPomeriggio Non serve a niente che l'immaginazione abbia le ali se il cuore è una prigione. - Frida Kahlo - Citazion… - alessi2686 : RT @ScrivoArte: #BuonPomeriggio Non serve a niente che l'immaginazione abbia le ali se il cuore è una prigione. - Frida Kahlo - Citazion… - viteliquide : RT @ScrivoArte: #BuonPomeriggio Non serve a niente che l'immaginazione abbia le ali se il cuore è una prigione. - Frida Kahlo - Citazion… - MaurizioGaspar1 : RT @ScrivoArte: #BuonPomeriggio Non serve a niente che l'immaginazione abbia le ali se il cuore è una prigione. - Frida Kahlo - Citazion… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Georgina Rodriguez splendida nell’ultimo scatto social, la belladistupisce tutti citandoL’arrivo a Torino, la prima volta all’Allianz Stadium ed il red carpet della Mostra di Venezia. Georgina Rodrigueztutti in ogni sua apparizione pubblica. La giovanedifa anche incetta di like e commenti sui suoi profili social. L’ultimo scatto sensuale condiha poi spiazzato tutti per sensualità. Una bellissima spagnola in intimo e con le forme in bella mostra si è fotografata ed ha pubblicato tutto facendo impazzire i suoi follower. “Vivi la vita con chi ti dà la vita”, scrive Georgina Rodriguez riprendendo unadella famosa pittrice messicana. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolodiin: la ...