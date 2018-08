Mercati | Italia è la nuova Grecia? Atene salva | ma c' è il pericolo bomba

PER I Mercati ORA È L'ITALIA LA NUOVA GRECIA/ Atene - fine del programma di assistenza UE : ma la crisi rimane : GRECIA, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Ostia - blitz di Casapound ai Mercatini rom : 'Così stiamo al fianco degli italiani' : Dopo il blitz della settimana scorsa contro i venditori abusivi sulle spiagge di Ostia, Casapound scende in campo contro i mercatini rom di viale della Vittoria. 'Sono mesi che diciamo che che la ...

Estate : 3 italiani su 4 hanno scelto di visitare frantoi - malghe - cantine - aziende - agriturismi o Mercati degli agricoltori : Quasi tre italiani su quattro (71%) in vacanza al mare, in montagna o nel verde durante l’Estate 2018 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che l’Italia ha conquistato la leadership mondiale nel ...

Turchia - altri Paesi emergenti e Italia. I Mercati temono il contagio della crisi : I debiti degli Stati, delle banche e delle aziende private rischiano di scatenare un effetto a catena. Salvini: 'Facciamo paura ai poteri forti' Il caso Sui mercati finanziari sale la preoccupazione. ...

Perché i Mercati temono la tagliola delle agenzie di rating sull’Italia : Il mercato sconta una bocciatura da parte di Moody’s che ha messo sotto osservazione in vista di un possibile downgrade il rating dell’Italia...

FINANZA/ Italia - ecco le due scelte per tornare nella 'serie A' dei Mercati : Come visto con il caso turco, a ogni turbolenza dei mercati l'Italia paga un prezzo molto alto. Occorrono due mosse per evitare situazioni simili.

Lira turca - cosa sta succedendo sui Mercati. I rischi per l'Italia e le sue aziende : La Lira turca crolla e i mercati europei temono il contagio. Gli effetti della crisi economica e geopolitica sulle banche e sulle aziende italiane che investono nel Paese

CROLLO TURCHIA SUI Mercati/ L'antipasto di quel che attende l'Italia : Drammaticamente è esplosa la situazione turca che da diverso tempo però covava sotto traccia. Una lezione per l'Italia in vista della Legge di bilancio. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:02:00 GMT)

Crolla la lira turca - Mercati in allarme. Bce teme per banche italiane e spagnole : Istanbul, stretta tra inflazione e crollo della lira, arriva a nuovi minimi storici. In rosso le borse europee, mentre il leader Erdogan denuncia una campagna messa in atto contro Ankara. ...

Commercio estero - export Italia sostenuto da Mercati extra Ue : Teleborsa, - A giugno 2018 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni , +4,6%, e un più contenuto aumento per le importazioni , +0,3%, . Lo rileva l' Istat che spiega come il sostenuto ...

Decreto Dignità al rush finale. I timori dei Mercati per il bilancio italiano : Banca d'Italia: 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia' 'L'economia italiana in breve'. - 8.45. Parigi. Produzione industriale a giugno in Francia. - 10. Roma. L'Istat ...

Alan Friedman : 'Italia sotto attacco. Cosa succederebbe in caso di tempesta perfetta sui Mercati' : Alan Friedman traccia uno scenario tragico per l'Italia. In un futuro molto prossimo scrive l'economista in un capitolo del suo ultimo libro Dieci cose da sapere dell'economia italiana riportato dal sito linkiesta.it c'è un concreto rischio per l'Italia, perché nonostante le promesse il debito pubblico è una vera bomba a orologeria per il nostro Paese se, sostiene ...