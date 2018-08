“Crolla tutto” Borsa sotto attacco | cosa succede ai risparmi degli italiani

caffeinamagazine

(Di martedì 14 agosto 2018) La chiamano già “febbre turca”, e la prossima vittima potrebbe essere l’Italia. La crisi della Lira di Ankara svalutata ha mandato a picco tutte le Borse europee, ma è a Piazza Affari che si sono segnalate le turbolenze più preoccupanti. Soprattutto, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 278,8 punti, punta massima da maggio scorso. Quasi contemporaneamente, emerge un altro dato significativo: l’asta per i Bot annuali è andata deserta e sono rimasti invenduti titoli di Stato per 600 milioni di euro. D’altronde, gli esperti della banca d’affari JP Morgan stanno consigliando ai loro clienti di evitare gli acquisti di titoli di Stato dell’area periferica dell’Eurozona. Stanno per arrivare tempi durissimi (tra un paio di settimane sull’Italia si abbatteranno i temutissimi giudizi delle agenzie di rating e ilsegretario ...