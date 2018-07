Notte di guerriglia No Tav in Val di Susa Forza Italia protesta | Dal Governo scena

huffingtonpost

(Di domenica 22 luglio 2018) In Val disi riaccende laNo Tav con lanci di petardi e razzi contro le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della Tav Torino Lione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.La questura di Torino comunica di aver individuato i presunti responsabili dei disordini al cantiere di Chiomonte, in Val di. La Digos rende noto di aver riconosciuto militanti del centro sociale Askatasuna e attivisti provenienti da fuori provincia, in particolare Modena, Pisa, Bologna, Rovigo e Catania. "Nel corso delle due manifestazioni non autorizzate svoltesi nelle serate del 21 e del 22 luglio 2018, nell'ambito del Campeggio di Lotta Popolare contro l'Alta Velocità in Valle di', in entrambe le circostanze gruppi di persone hanno dato luogo a ripetuti attacchi all'area di interesse strategico nazionale del Cantiere Tav di Chiomonte, con esplosione di ...