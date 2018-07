Paolo Maldini | Milan incancellabile nel mio cuore | ma non c' è nulla di

Diletta Leotta e Paolo Maldini approdano su DAZN Italia : Colpaccio per DAZN Italia che ha ingaggiato due volti noti al pubblico: si tratta di Paolo Maldini e Diletta Leotta C’è grande curiosità per l’arrivo in Italia di DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand che trasmetterà alcune partite di Serie A e l’intero campionato della Serie B. Per il suo debutto, la piattaforma streaming del Gruppo Perform ha puntato su due grandi personaggi: Paolo Maldini e Diletta ...

Paolo Maldini torna al Milan : sarà responsabile dell'area tecnica : Nell'anno peggiore della storia recente del Milan, tra risultati scadenti, rifinanziamenti mancati e cinesi insolventi, finalmente si intravede una luce in fondo al tunnel. Una luce che ha le fattezze e gli occhi azzurri di Paolo Maldini. A 50 anni, l'ex capitano rossonero sarà con ogni probabilità il nuovo responsabile dell'area tecnica Milanista. A volerlo il Fondo Elliott, che contemporaneamente all'escussione del pegno dall'ormai ex ...

