F1 | il rinnovo di Ricciardo continua a tardare | ecco il retroscena che blocca la

sportfair

: @krisracing Eppure io avevo pensato ad un cambio del genere : Hamilton in Red bull e ricciardo in mercedes! Ma dopo… - ely2510d : @krisracing Eppure io avevo pensato ad un cambio del genere : Hamilton in Red bull e ricciardo in mercedes! Ma dopo… - Franck8819 : Era abbastanza sicuro il rinnovo di Hamilton, ora si aspetta Ricciardo. - vincebuonpane : Era solamente una formalità il rinnovo di Hamilton. Ora c'è da capire quale sarà il futuro (che sembra già scritto)… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Il pilota australianoa fare muro, chiedendo un anno di contratto e rifiutando il biennale proposto dalla Red Bull Mentre in casa Mercedes sono ufficiali i rinnovi di Hamilton e Bottas, la situazione che riguardae la Red Bull non si s. Photo4 / LaPresse Un annuncio che sarebbe dovuto arrivare prima in Austria e poi in Gran Bretagna, i canali ufficiali della scuderia però sono rimasti muti, rimandando un comunicato che adesso non si sa quando vedrà la luce. Colpa del muro contro muro venutosi a creare tra le parti, con il pilota che chiede un contratto annuale e la Red Bull che spinge per undi due anni. Il motivo?tiene costantemente monitorata la situazione relativa a Ferrari e Mercedes e, valutata la situazione Bottas (che ha prolungato solo di una stagione con opzione per il 2020), spinge per tenersi libero nel caso in cui la scuderia ...