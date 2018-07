Genish | Tim | e Mazzoncini | Fs | verso un ribaltone per due

Tim - braccio di ferro tra Elliott e Genish in vista del cda sulla semestrale : MILANO - Il cda del 24 luglio, oltre che per l'esame della semestrale, potrebbe essere la scusa per tirare le fila sulla gestione di Amos Genish. Di qui ad allora l'Agcom, dovrebbe aver tagliato le ...

Tim - tutto chiarito tra Genish e il cda. Integrati i comitati interni : Durante la riunione di oggi, il Consiglio di Amministrazione di Tim "ha dibattuto circa le considerazioni espresse pubblicamente dal CEO relativamente ad alcuni suoi membri ed ha preso atto del chiarimento da lui fornito e del rincrescimento per aver fatto delle dichiarazioni non appropriate, che sono state poi amplificate dalla stampa". Così si legge in un comunicato diramato dal cda della società a proposito delle recenti ...

Tim - Genish in bilico : lo sfogo non è piaciuto Lunedì la resa dei conti : Si prevedono scintille nella prossima riunione del cda di Telecom, prevista Lunedì 25, dopo le critiche dell'ad Amos Genish ad alcuni membri , non citati per nome, del cda. Questi consiglieri ...

Tim - l'ad Genish accusa i consiglieri : Essendo un ex ufficiale dell'esercito israeliano l'ad di Tim Amos Genish non ha certo timore di dire ciò che pensa. Ieri ha convocato una conferenza stampa per mettere in chiaro le strategie della ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega risponde alle dichiarazioni di ad Tim Genish : La Lega Serie A, in riferimento alle dichiarazioni odierne rilasciate da Amos Genish, Amministratore DeLegato di TIM, osserva e ricorda che nel corso dell’ultimo anno ha sollecitato il mercato in modo trasparente e pro competitivo, con Inviti a offrire rivolti a tutti gli operatori potenzialmente interessati, sottoponendo agli stessi ogni possibile forma di offerta e pacchetto di Diritti audiovisivi. Infatti, la Lega Serie A ha dapprima ...

Tim - Genish : "Non temo Iliad e resto fino al 2020" : MILANO - Amos Genish, da settembre scorso al comando di Telecom Italia, continua a lavorare al piano presentato a fine marzo, e che vuole portare a termine fino a marzo 2022. 'Nel cda di Tim ci sono ...

Tim - Genish : stop a interferenze di alcuni membri del cda : Milano, 20 giu. , askanews, Duro atto d'accusa del Ceo di Tim, Amos Genish, contro alcuni componenti del cda del gruppo, rinnovato con l'assemblea del 4 maggio. 'Ci sono alcuni membri del cda che sono ...

Intesa tra Di Maio e l'Ad di Tim. Genish : "Grazie al ministro per il sostegno" : l'Ad di Tim Amos Genish è soddisfatto dell'accordo trovato sulla Cigs. "Siamo particolarmente soddisfatti" e "voglio ringraziare i rappresentanti delle associazioni che hanno dimostrato una volta di più di avere a cuore le sorti dell'azienda e del Piano Strategico DigiTIM come dei lavoratori. Un particolare ringraziamento va al ministro Luigi Di Maio per il sostegno che ha dimostrato nelle fasi finali del negoziato. Spero di ...

TIM - Genish : richiesta la cigs per gestire circa 2800 esuberi : Teleborsa, - Dopo aver presentato al Ministero del Lavoro e alle rappresentanze sindacali un progetto di cassa integrazione straordinaria , cigs, per una riorganizzazione aziendale, TIM spiega la ...

Tim : Genish - raggiunto 27% target piano : ANSA, - MILANO, 17 MAG - "Abbiamo già raggiunto il 27% degli obiettivi del piano di trasformazione" nel primo trimestre. Lo ha detto l'ad di Tim, Amos Genish, facendo il punto con gli analisti sull'...

Tim - Amos Genish confermato ceo : 23.00 Il Cda di Tim ha confermato Amos Genish ceo. La nomina dopo che il fondo Usa Elliott ha preso il controllo della società. Vivendi "esprime soddisfazione" e "ribadisce il suo impegno industriale di lungo termine nell'operatore tlc". Nominato presidente Fulvio Conti. In attesa che la società ufficializzi la nomina, l'associazione anticipa gli "auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico".