I timori per la crescita nel 2019 spingono Tria a chiedere più flessibilità a Bruxelles

Tria : 2019 - timori per la crescita ma la flat tax si farà : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. L'obiettivo è quello di mettere in essere 'azioni strutturali fortemente orientate a rendere la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e i timori per i dazi Usa (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Wall Street : apre a -0 - 67% - timori per nuove guerre commerciali : ... Wilbur Ross, ha detto che anche se il mercato dovesse continuare a perdere quota la Casa Bianca non cambiera' le sue posizioni su come cambiare i rapporti commerciali con le altre economie del mondo.

Sterlina scivola a minimo in sette mesi per Bank of England e timori Brexit : La Sterlina è scesa al minimo in sette mesi nei confronti del dollaro, nella sessione odierna, dopo che il vice governatore della banca centrale del Regno Unito, Jon Cunliffe, ha lanciato un allarme ...

Tour de France - Froome al via tra le polemiche : "timori per la sua incolumità" : La partecipazione, ormai certa, di Chris Froome al Tour de France 2018: il giudizio sulla sua positività al salbutamolo (non negatività riscontrata durante un test antidoping all’ultima Vuelta di Spagna)...

Btp deboli in attesa aste - offerta Spagna; perdurano timori politica : Inizio di settimana all'insegna della debolezza per il secondario italiano, su cui continuano a pesare i timori degli investitori per le politiche economiche promesse dal governo Lega-M5S.

Ballottaggi - test per il governo : la Lega tenta l'exploit - timori M5S. Il Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : ROMA - Urne aperte da stamattina alle 7 fino alle 23. E quasi 3 milioni di elettori , per la precisione 2 milioni e 793mila, chiamati alle urne. Sono 75 i Comuni sopra i 15mila abitanti - più il terzo ...

Turchia alla vigilia del voto tra speranze e timori di brogli : vigilia di elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti ancora incerti. Un doppio appuntamento, politico e presidenziale, in cui si deciderà sia la nuova composizione del parlamento...

Turchia a due giorni dal voto tra speranze e timori di brogli : Un sistema sui generis, che concentra i poteri nelle mani del presidente, consolidando l'autoritarismo che già da qualche anno caratterizza la gestione politica del paese.Il progetto del presidente ...

Svizzera - per governo timori su Italia potrebbero innescare salita... : L'incertezza politica che circonda il nuovo governo anti-establishment Italiano potrebbe accumulare rinnovate pressioni rialziste sul franco svizzero e danneggiare la crescita economica del paese, secondo il ...

Bce - Draghi : dati economici più deboli - taglio stime Pil in 2018 per timori protezionismo e incertezza politica : "I dati economici sono più deboli, ma coerenti con una crescita diffusa e solida". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. ...

Governo - le tre ipotesi per allontanare i timori sui risparmi : fiducia tecnica - incarico a Giorgetti o asse Lega-M5S : Senza un esecutivo pienamente legittimato dal Parlamento, l’Italia rischierebbe di precipitare in una crisi simile a quella che nel 2011 la portò sull’orlo del baratro

Fiducia tecnica - Giorgetti alla guida del centrodestra o ritorno all’asse Lega-5 Stelle : i tre esecutivi possibili per scongiurare i timori sui risparmi : Senza un esecutivo pienamente legittimato dal Parlamento, l’Italia rischierebbe di precipitare in una crisi simile a quella che nel 2011 la portò sull’orlo del baratro

Perché il Cav. è sospeso tra Salvini e un rilancio pro euro. Tentazioni e timori : Roma. Il deputato di Forza Italia guarda il cronista, si fa promettere l’anonimato, e poi dice, con ironia: “Intelligente la mossa di togliere a Belpietro e Giordano un programma del 3 per cento su Rete 4 Perché dava voce ai populisti, e poi farsi mandare a quel paese da Di Maio e Salvini, in batter