Ronaldo ad Allegri | sono pronto a giocare

Cristiano Ronaldo - i tifosi bianconeri : 'Portaci la Champions'. Il portoghese saluta Allegri : 'Sono pronto a giocare' : La giornata di Ronaldo parte prestissimo, con un blitz in sede alla Continassa, con foto di rito e firma insieme con il presidente Andrea Agnelli. Alle ore 9.54 si presenta al JMedical, ad attenderlo ...

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Sabatini : 'Ronaldo follia! Ho minacciato Allegri : tiro fuori il contratto...' : Walter Sabatini si racconta in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport . Queste le anticipazioni in prima pagina per il dt della Sampdoria: 'Cristiano Ronaldo alla Juve è una lucida follia. Ci voleva un coraggio enorme solo a pensarla! Allegri ? Mi accusano di non ...

Juventus - Allegri studia la formula Champions : Cristiano Ronaldo-Mandzukic con Dybala trequartista : Sicuro è solo il ruolo dell'ultimo arrivato: Cristiano Ronaldo, pure se sulle spalle ha il suo prezioso numero 7, diventa il nuovo centravanti della Juve. 'In quella posizione, da qualche anno, è il ...

Allegri : "Ronaldo salto di qualità per tutti". Ma a Melfi il sindacato Usb proclama uno sciopero : "Non mettiamo in dubbio le doti e il valore del giocatore, ma il mondo del calcio è oramai fuori controllo e ha portato i compensi e le operazioni di acquisto dei calciatori a livelli astronomici, ...

Ronaldo : Allegri - 'Come giocherà? Farà gol' : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha avuto un incredibile effetto sui social network. Quando l'annuncio ufficiale è apparso sul sito del Real Madrid, sui canali bianconeri si è registrata un'esplosione ...

Formazione Juve con Ronaldo : Allegri chiamato a scelte non facili : Formazione Juventus 2018-2019 che potrebbe subire dei cambiamenti dopo l'arrivo di CR7, almeno nella sua versione "tipo". Poco meno di una settimana fa Allegri aveva ben chiaro quello che sarebbe dovuto essere il suo schema tattico ma l'approdo in bianconero di Ronaldo, ufficializzato ieri, rappresenta il migliore tra gli imprevisti, visto che si tratta del giocatore più decisivo del pianeta, uno che negli ultimi tre anni ha trascinato la ...

Juventus - Allegri 'Ronaldo è un valore aggiunto per vincere la Champions' : https://t.co/aA44BKpakr - Pelé, @Pele, 10 luglio 2018 VOLA LA JUVE SUI SOCIAL - Il primo effetto dell'arrivo dello sportivo più famoso del mondo ha avuto il suo enorme impatto proprio sulla ...

Ronaldo alla Juve - Allegri : 'Salto di qualità per tutti' - : L'allenatore dei bianconeri ha parlato del nuovo acquisto a margine di un evento al Parlamento Ue: "Non l'ho sentito al telefono, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista". ...

Allegri - Ronaldo stimolo per Champions : ANSA, - BRUXELLES, 11 LUG - "L'obiettivo di vincere la Champions League c'è sempre stato, e sicuramente l'acquisto di Ronaldo ci dà ancora più consapevolezza per raggiungerlo". Lo ha detto ...

Juventus - Allegri : "Con Ronaldo - obiettivo Champions più vicino" : "L'avvento di Cristiano Ronaldo credo sia importantissimo, un salto di qualità da parte di tutti, società e ambiente. Con lui bisogna vincere la Champions? L'obiettivo della Coppa c'è sempre stato, ...

Ronaldo : Allegri - con lui salto qualità : ANSA, - BRUXELLES, 11 LUG - "Cristiano Ronaldo credo sia un acquisto importantissimo e un salto di qualità da parte di tutti, della società e di tutto l'ambiente. Quando inizieremo il 30 e arriveranno ...