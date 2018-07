Astronomia | sonda Juno scopre nuovo vulcano su luna gioviana Io

Astronomia : la sonda Juno scopre un nuovo vulcano su Io - luna di Giove : Perfettamente in tema con questa torrida estate, la luna Io (la più interna fra quelle regolari del sistema gioviano) è davvero il corpo vulcanicamente più attivo dell’intero Sistema solare. Di recente, infatti, i dati raccolti dalla sonda Juno della Nasa hanno confermato l’esistenza di un altro hot spot(punto vulcanico caldo, in italiano) sulla luna di Giove . Nello specifico, la scoperta è stata effettuata sfruttando la potenza di Jiram (Jovian ...

Astronomia - Giove turbolento : nuove immagini del gigante gassoso dalla sonda Juno : Una nuova immagine scattata da Juno Cam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della NASA ritrae gli intensi getti e vortici provenienti dalla banda temperata nord, area situata al di sopra della regione temperata settentrionale di Giove . La banda temperata nord, è una specifica zona dell’atmosfera del pianeta, e si distingue per i suoi accesi colori che vanno dal rosso all’arancione. Al centro dell’immagine è ...

Astronomia : la sonda New Horizons si risveglia ai confini del Sistema Solare : Si è risveglia ta la sonda New Horizons della NASA, la prima ad aver sorvolato Plutone e i suoi satelliti nel 2015. Dopo cinque mesi e mezzo di letargo ai confini del Sistema Solare , ha ripreso le comunicazioni radio con la Terra, e sta cominciando a preparare la sua prossima storica missione: l’incontro ravvicinato con Ultima Thule (2014 MU69), che diverrà quindi il corpo celeste più lontano mai visitato da un veicolo costruito ...

Astronomia : cambio d’orbita per la sonda Dawn - si avvicina vertiginosamente al pianeta nano Cerere : cambio d’orbita per la sonda Dawn, l’osservatrice di Cerere. Sono già iniziate le manovre e i motori a ioni spingeranno la sonda nella nuova traiettoria, più bassa che mai. Ai primi di giugno Dawn raggiungerà l’orbita ellittica a 50 chilometri dalla superficie di Cerere, dieci volte più vicino, e getterà uno sguardo da vertigini sul pianeta nano. Una posizione in prima fila sostenibile grazie all’evanescenza dell’atmosfera. Da lì, Dawn farà ...