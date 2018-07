Chelsea | Conte va via | è ufficiale Via libera all' arrivo di Sarri

Chelsea - ufficiale : licenziato Conte. 'Gli auguriamo il meglio' : LONDRA - Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea : è ufficiale, il club inglese ha comunicato attraverso il proprio sito l'esonero dell'ex ct della Nazionale. Nei due anni con Conte alla ...

Chelsea - è ufficiale l'esonero di Conte : LONDRA, INGHILTERRA, - Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea : è ufficiale, il club inglese ha comunicato attraverso il proprio sito l'esonero dell'ex ct della Nazionale. Nei due anni con ...

Chelsea : Sarri nuovo allenatore - Conte out - una telenovela all’italiana : La grande metamorfosi è pressoché fatta, nonostante si attendono ancora gli annunci. Strana situazione quella che da qualche giorno va in scena a Cobham, sede del Chelsea, dove tutti aspettano il nuovo allenatore Maurizio Sarri anche se la squadra si è finora allenata agli ordini dell’ormai ex Antonio Conte. Definirlo un paradosso è il minimo, anche perché i tifosi preferiscono termini più forti come “disorganizzazione” e “impreparazione” ...

Chelsea-Conte - ufficiale il divorzio : via libera adesso per l’arrivo di Maurizio Sarri : Il club londinese ha ufficializzato l’esonero di Antonio Conte, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Ad ufficializzare la separazione dopo due anni è stato il club inglese con una nota sul proprio sito. Sarri – AFP/LaPresse “Durante il periodo di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l’ottava Fa Cup. Nella ...

Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea : La squadra di calcio del Chelsea ha annunciato l’esonero del suo allenatore nelle ultime due stagioni, l’italiano Antonio Conte, che lascerà l’incarico dopo aver diretto i primi allenamenti nel raduno estivo della squadra in vista della nuova stagione. L’esonero di The post Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea appeared first on Il Post.

Chelsea-Conte - ufficiale l'esonero/ Divorzio da oltre 10 milioni : Sarri sarà il suo erede : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Chelsea-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Si rischia una causa. Terry però esalta l'ex allenatore : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Chelsea - i motivi dell’esonero di Conte : retroscena clamoroso “si era fatto troppi nemici - o si faceva come voleva lui oppure…” : Da ieri Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea: troppe le frizioni con lo spogliatoio, la situazione era diventata insostenibile Ieri mattina l’ultimo allenamento, nel pomeriggio l’addio al centro di Cobam e all’ambiente Blues: Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Nonostante, tanto ai giocatori quanto ai tifosi, sia sembrato strano un esonero con queste tempistiche, la situazione nello ...

Chelsea-Conte - esonero da oltre 10 milioni di euro/Blues chiedono la giusta causa - tecnico rischia l'ingaggio? : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:11:00 GMT)

Chelsea - Conte esonerato : Sarri sarà il suo erede : I Blues hanno comunicato al tecnico leccese il licenziamento: l'annuncio di Sarri si avvicina. Tutto fatto per Jorginho, che si trova a Londra per le visite mediche

Chelsea-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Al suo posto arriva Sarri : quale sarà il suo futuro? : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:05:00 GMT)

Chelsea - Conte esonerato : può cominciare l'èra Sarri : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea: la società di Abramovich si sarebbe decisa a pagare all'ex c.t dell'Italia i 10 milioni di euro ...

Chelsea - Abramovich ha sollevato Conte dall'incarico : Secondo quanto riporta Sky Sport , il patron del Chelsea Roman Abramovich ha già sollevato Antonio Conte ed il suo staff dall'incarico di guida tecnica: l'allenatore salentino ha vinto in due stagioni una Premier League ed una ...

Chelsea - Conte firma l’addio : tutto pronto per l’arrivo di Sarri : Conte firma L’ADDIO- Ci siamo. Antonio Conte si prepara a dire addio alla panchina del Chelsea. Come evidenziato dai colleghi di “Sky Sport”, l’ormai ex allenatore dei blues sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo addio al club londinese. La firma di Conte sulle “carte della separazione” dal club inglese sarebbe ormai ad […] L'articolo Chelsea, Conte firma l’addio: tutto pronto per ...