F1 | Charles Leclerc verso la Ferrari! Addio Kimi Raikkonen | annuncio nelle prossime

Formula 1 - Charles Leclerc su Facebook con Vanzini : 'Ferrari - andrei subito. Non si può dire di no' : Il futuro di Charles Leclerc . In un perido in cui il mercato piloti è entrato nel vivo in Formula 1, c'è stata l'occasione di parlare anche del futuro del giovane pilota monegasco dell'Alfa Romeo-...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma… : La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante ...

Charles Leclerc sfreccia sul Circuito di Monaco nel primo video gameplay di F1 2018 : Codemasters ha pubblicato oggi il primo video di gameplay di F1 2018, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, con Charles Leclerc del team Alfa Romeo Sauber F1 che fa un giro nella sua pista di casa, l'iconico Circuito di Monaco, in vista della gara di questo fine settimana. F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (DVD e Steam) in tutto il mondo Venerdì 24 Agosto 2018. Dandoci un assaggio della grafica ...

F1 2018 : Nuovo Gameplay con Charles Leclerc : Codemasters ha pubblicato il primo video di Gameplay di F1 2018, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, con Charles Leclerc del team Alfa Romeo Sauber F1 che fa un giro nella sua pista di casa, l’iconico Circuito di Monaco, in vista della gara di questo fine settimana. F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (DVD e Steam) in tutto il mondo Venerdì 24 Agosto 2018. F1 2018: Un giro ...

Charles Leclerc - GP Monaco 2018 : “Da monegasco sarà un weekend speciale per me - spero di essere competitivo” : Per tutti i piloti è speciale correre il Gran Premio di Monaco, la gara più famosa del calendario della Formula Uno, da sempre. Per uno in particolare, Charles Leclerc, questo fine settimana sarà doppiamente importante. Il giovane talento della Alfa Romeo Sauber, infatti, è nato e vive nel Principato e, ovviamente, è pronto per quattro giorni ricchi di emozioni per lui. “Sono il primo monegasco a correre su questo tracciato in Formula Uno ...

Baku : la domenica che Charles Leclerc non dimenticherà : Quando si parla con un pilota vi dirà sempre che l’ultimo risultato è il più bello. Ma crediamo che la prima gara a punti in F1 sia un momento da incorniciare, come quella di ieri a Baku per Charles Leclerc, che ha portato l’Alfa Romeo Sauber F1 in sesta posizione, nella sua quarta gara, portando […] L'articolo Baku: la domenica che Charles Leclerc non dimenticherà sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...