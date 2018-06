: Una delle meraviglie di Russia 2018 sono gli Stadi: uno più bello dell’altro, funzionali per lo spettatore. E il pe… - pisto_gol : Una delle meraviglie di Russia 2018 sono gli Stadi: uno più bello dell’altro, funzionali per lo spettatore. E il pe… - Sport_Mediaset : #PoloniaColombia 0-3, 75'?: l'immagine più bella della serata arriva dagli spalti, con le esultanze di @higuitarene… - Sport_Mediaset : #Panama ne ha prese 6 contro l'Inghilterra, ma un motivo per festeggiare c'è: il gol della bandiera di #Baloy, il p… -

L'si mangia lae chiude a punteggio pieno il girone A, mentre i padroni di casa passano per secondi. A Samara finisce 3-0 una partita mai in discussione, virtualmente chiusa dall' espulsione di Smolnikov al 36', quando la Celeste era già in doppio vantaggio. Apre Suarez direttamente su punizione al 10': Akinfeev si fa ingannare da due uruguaiani in barriera. Muslera salva sulla reazione di Cheryshev. Il raddoppio celeste su deviazione dello stesso Cherishev su tiro del genoano Laxalt (23'). Al 90' il tris di Cavani.(Di lunedì 25 giugno 2018)