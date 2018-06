Da Paola Cortellesi a Jasmine Trinca | continua l' adesione alla Chiamata alle arti della

Globi d'Oro. la stampa estera premia Paola Cortellesi per "Come un gatto in tangenziale" : di Paolo Travisi La sua Monica, nonostante la romanità del personaggio, è piaciuto così tanto ai giornalisti dell'Associazione stampa estera che hanno premia to la sua interprete: Paola Cortellesi . I ...

Come un gatto in tangenziale - il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi in prima tv su Sky Cinema Uno HD : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche, Sky Cinema presenta in prima tv Come un gatto in tangenziale, il film diretto da Riccardo Milani (Mamma o Papà?, Scusate se esisto) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, lunedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è ...