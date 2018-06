Contraccolpo rete unica Wind Tre | ban ZTE | Ericsson salverà tutti?

optimaitalia

(Di martedì 19 giugno 2018) Non ce lo saremmo mai aspettati ma laTre subisce un nuovo duro colpo in queste ore. La società partner ZTE impegnata nella costruzione dell'infrastruttura per il segnale dei due vettori unificati viene letteralmente bannata dal Senato degli Stati Uniti d'America: le aziende americane non potranno più fornire tecnologia ai cinesi per i loro progetti in giro per il mondo e come conseguenza questi dovranno di certo rivedere i loro impegni, anche in Italia.La vicenda che vi abbiamo pure raccontato nelle ultime settimane ha dell'incredibile: solo di qualche giorno fa, in effeti, era la notizia con protagonista Donald Trump che si era mosso personalmente per eliminare il ban di fornitura per ZTE (seppur dietro risarcimento di una ingente somma di denaro da parte del brand e altre modifiche societarie). In queste ore, al contrario, Il Senato degli Stati Uniti ha votato ...