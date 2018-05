La resistenza a oltranza del Colle

Quanto vale la Casa delle donne? La resistenza a oltranza con documento alla mano : La mozione, per riprendersi lo stabile e metterlo al bando di altre associazioni, il Campidoglio l'ha approvata, il progetto rischia la "liquidazione", ma di farsi mettere in un angolo e magari dover lasciare la loro sede storica le femministe di Roma non vogliono saperne.All'indomani del via libera arrivato in Assemblea capitolina, tra polemiche e proteste, all'interpellanza della consigliera grillina Gemma Guerrini, le oltre trenta ...