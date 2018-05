Canottaggio – Europei di Gravelines | dodici equipaggi azzurri superano la prima giornata

sportfair

: RT @canottaggio1888: Europei Junior 2018. Partiti gli azzurrini verso Gravelines (C.Stampa) - NiccoBagnoli : RT @canottaggio1888: Europei Junior 2018. Partiti gli azzurrini verso Gravelines (C.Stampa) - zazoomblog : Canottaggio Europei junior Gravelines 2018: Italia in gara in 13 specialità con un occhio agli YOG - #Canottaggio… - zazoomnews : Canottaggio Europei junior Gravelines 2018: Italia in gara in 13 specialità con un occhio agli YOG - #Canottaggio… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Su trediciin gara, benhanno staccato il pass per il turno successivo aglidiAl termine delladi eliminatorie la Nazionale juniores, impegnata aglidi(Francia), si presenta all’ultimo giorno di gare compatta e con 12(sui 13 iscritti) ancora in corsa: solo il due senza femminile con il terzo posto dei recuperi non accede alle semifinali. Già in finale, quindi, 7 barche tra cui 4 in finale diretta (quattro senza e otto femminile, otto e quattro con maschile) e 3 dopo aver superato con successo le eliminatorie: il due senza uomini di Simone Fasoli e Davide Comini, terzo nelle batterie di questa mattina, e secondo ai recuperi del pomeriggio; il doppio donne di Ilaria Corazza e Maria Ludovica Costa, secondo in batteria e primo nei recuperi, e il quattro di coppia femminile di Clelia Stefanini, Alexandra ...