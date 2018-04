Il servizio per salvare e condividere le foto online Flickr è stato venduto a SmugMug

Un servizio di messaggistica per Android. Google ci riprova : Si chiama Rich Communication Services , Rcs, , il nuovo standard sviluppato dalla Gsm Association che Google sta promuovendo tra gli operatori di tutto il mondo in quella che sembra la sfida ...

Amazon : servizio consegna veloce supera 100 mln utenti : Sono oltre 100 milioni gli abbonati di Amazon Prime, il servizio di consegna veloce unito alla piattaforma streaming. Lo ha rivelato per la prima volta il patron Jeff Bezos nella lettera annuale agli ...

“Hanno arrestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

Sconcerto a Mattino Cinque : la Panicucci “sbrocca” in diretta. Non contenta della sfuriata contro il collega Gianluca Vecchi - Federica ci ricasca e - durante il servizio - perde la testa. Il video che la inchioda. Vi siete accorti? : Era febbraio 2018 e, in tv, era successa una cosa che aveva fatto scalpore. O meglio, che aveva fatto discutere. E parecchio. Al centro della polemica Federica Panicucci che, durante il programma Mattino Cinque, aveva espresso parole poco gentili nei confronti del collega Francesco Vecchi. Striscia la Notizia, ovviamente, l’ha “tanata” e le ha consegnato anche un bel tapiro d’oro. Ma cosa era successo? Vecchi stava conducendo in studio un ...

“Dov’è?”. Choc per i fan del vip. Come ogni mercoledì si aspettavano di vederlo “al solito posto” ma di lui – che è un big amatissimo – nessuna traccia. Già - perché - dopo 14 anni di onorato servizio (e di successo sfrenato) è stato licenziato. Il racconto che rattrista tutti : Quando lo ha annunciato, tutti si sono chiesti se stesse scherzando o stesse dicendo la verità. Sembra assurdo che tutto questo sia vero. È una cosa davvero molto triste, una notizia che non avremmo voluto leggere. La notizia che getta nel lutto tutti gli appassionati di oroscopi, specie di oroscopi di un certo tipo. Cosa è successo? Avete presente Antonio Capitani, il mitico astrologo di Vanity Fair, quello che, quando ti parla di Come andrà la ...

La scienza al servizio dell'arte per 'far parlare' i beni culturali : RAVENNA. Se fossero una forza di polizia, sarebbero probabilmente la 'Scientifica'. Non porteranno loro il lavoro fino in fondo, ma daranno elementi di indagine fondamentali e imprescindibili per il ...

WhatsApp : 16 anni l’età minima per accedere al servizio - cosa cambierà realmente : Entrerà in vigore a breve, per l’esattezza il 25 Maggio, la nuova regolamentazione voluta dalla UE sulla protezione dei dati che impedirà l’accesso a WhatsApp ai minori di 16 anniLa piattaforma entrata in breve tempo nelle grazie dei più giovani, grazie al fatto di poter sfruttare la connessione dati per comunicare, sta per essere aggiornata con una nuova regolamentazione che ne vieterà l’utilizzo del servizio ai minori di 16 ...

Si butta nel lago due volte per suicidarsi - salvato da agente di polizia fuori servizio : Pescara - Tenta il suicidio lanciandosi in un lago due volte in poco tempo: in entrambi i casi è stato recuperato e salvato da un agente della polizia stradale libero dal servizio. Protagonista dell'episodio, avvenuto oggi a Penne è un uomo di 74 anni, ora ricoverato nell'ospedale del capoluogo Vestino. L'uomo si è gettato dalla diga del lago di Penne e, una volta in acqua, è stato notato da un assistente capo ...

[L'analisi] Per Francesco è tempo di santità di popolo : vuole cambiare la Chiesa nel nome dell'amore e del servizio al prossimo : Ora contro Francesco il numero dei sofisti della verità che lo criticano sembra crescere a dismisura quasi a far credere che la navicella di Pietro guidata da Bergoglio stia sul punto di frantumarsi ...

Oltre ogni aspettativa lo spettacolo di beneficenza per AVSI - Associazione Volontari per il servizio Internazionale - : Si ricorda che il ricavato della serata andrà interamente in beneficenza ad AVSI, per la realizzazione di vari progetti nelle zone più svantaggiate del mondo. Sostenitori AVSI Ortona