Tubercolosi | MSF | 10 milioni di casi l’anno ma i nuovi farmaci sono per pochi

(Di venerdì 23 marzo 2018) 10die 1,7di morti all’anno (dati Oms 2017): laresta “tra le più grandi malattie infettive mortali del mondo” e icontro “per“, denuncia l’organizzazione umanitaria Medici senza frontiere, in ocone della Giornata mondiale dellache si celebra domani 24 marzo. “L’accesso ai due, bedaquilina e delamanid, presenti sul mercato da ormai più di 4 anni – segnala Msf – resta inaccettabilmente limitato. A febbraio di quest’anno, solo 16.069 persone in tutto il mondo avevano ricevuto la bedaquilina e solo 1.147persone la delamanid“. “Il controllo della diffusione dellaè ostacolato da due fattori: la difficoltà nel diagnosticarla e la grave carenza di ricerca e sviluppo distrumenti per affrontarla. Ciò è ...