ENI Enjoy si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile

surface-phone

: Arriva @Enjoy Cargo per il trasporto in sharing di 'cose'! L’innovativo servizio utilizzerà i Doblò Cargo di… - eni : Arriva @Enjoy Cargo per il trasporto in sharing di 'cose'! L’innovativo servizio utilizzerà i Doblò Cargo di… - TrasportoEuropa : Eni annuncia Enjoy Cargo, la condivisione dei furgoni in città con lo stesso sistema del car sharing #autotrasporto… - vitcastagna : RT @eni: Arriva @Enjoy Cargo per il trasporto in sharing di 'cose'! L’innovativo servizio utilizzerà i Doblò Cargo di @FiatProOfficial, gar… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Sembrerà strano, ma ci sono tuttora aziende importanti, in questo caso ENI (non di certo una piccola compagnia da quattro soldi), che non solo decidono di non ritirare la propria app perma addirittura di supportarla. L’app, utile per usufruire del servizio di car sharing del noto colosso degli idrocarburi sempre più adottato nelle grandi città italiane, è statata recentemente per tutti gli smartcon a bordo108.1. Changelog Aggiunto il nuovo servizio Cargo (per traslochi e grandi carichi) Correzione di bug minori Link al download(Free,Store) →