Aldo Moro | 40 anni dopo | da via Fani a via Caetani | la mappa di un sequestro | Foto

Anniversario rapimento Aldo Moro - Gentiloni 'Fu il più grave attacco alla Repubblica' : ROMA - 'Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...

“Aldo Moro - i terroristi parte di un gioco più grande di loro”. Così le potenze Nato volevano sbarazzarsene. Prima delle Br : Non è questione di dietrologia e complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo le Brigate rosse a vedere in Aldo Moro un nemico. E’ il filo conduttore del libro di Giovanni Fasanella Il puzzle Moro (Chiarelettere, 368 pagine, 17,60 euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati. Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono innanzitutto che in ...

La morte di Aldo Moro sulla Rai - 16 marzo : Il condannato - Cronaca di un sequestro : Aldo Moro: Il condannato Cronaca di un sequestro prima tv In prima serata e in prima visione assoluta su Rai 3 questa sera verrà mandato in onda il film documentario " Il condannato " Cronaca di un ...

Aldo Moro - 40 anni fa la strage : i segreti mai rivelati- Docuweb : Il rapimento dell’onorevole Moro, la morte dei 5 agenti di scorta, i 55 giorni del sequestro e il tragico epilogo

Chiedimi chi era Aldo Moro : Chiedimi chi era Aldo Moro. Quarant'anni sono passati, e a chi c'era sembrano pochi. Ma quarant'anni sono il lasso di tempo che va, per intenderci, tra la Crisi del '29 e il Vietnam, la Rivoluzione ...

Aldo Moro - 40 anni dopo : ho camminato sull’orrore : Quella mattina la notizia irruppe nelle case, non dalla tv, ma attraverso la radio, che era ancora ospite e compagna affidabile di milioni di italiani. La voce dell’annunciatore Rai tradiva una trepidazione e un’emozione mai sentite prima sulle onde di Stato: «Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del Gr2… interrompiamo le trasmissi...

Chiedimi chi era Aldo Moro : Chiedimi chi era Aldo Moro. Quarant’anni sono passati, e a chi c’era sembrano pochi. Ma quarant’anni sono il lasso di tempo che va, per intenderci, tra la Crisi del ’29 e il Vietnam, la Rivoluzione Francese e la fine della Restaurazione, la Guerra Fredda e il crollo del Muro di Berlino. Mettili insieme e fanno un Secolo Breve, che sì è breve, ma se è anche un secolo vuol dire che c’è il ...

Aldo Moro 40 anni dopo - il rapimento e l’omicidio spiegati a un millennial : Il giornalista che raccontò all’Italia l’inizio, tragico, del rapimento di Aldo Moro è morto nel 2000, l’anno in cui sono nati i ragazzi che adesso diventano maggiorenni, i millennial. Era Paolo Frajese e toccò a lui, da inviato del Tg1, descrivere l’auto, dire della strage degli uomini della scorta e spiegare che non c’era traccia dell’esponente della Democrazia Cristiana, allora partito guida di tutti i governi, con la maggioranza relativa in ...

Aldo Moro : storia di scienza e passione : Riflettere sulla lezione Morotea, a 40 anni da via Fani, non è esercizio retorico, è ricerca di pensiero lungo, confronto e azione, linea e strategia. Prima di tutto la politica, la capacità di ...