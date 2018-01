Roma | problemi fognari a Pavona | “Qui non possiamo più vivere”

Infortunio Perotti - problemi in vista per la Roma : Infortunio Perotti – Diego Perotti a rischio per l’Inter, problema muscolare da valutare. E’ questa la notizia del giorno in casa Roma, che fa tremare i tifosi giallorossi e sopratutto mister DI Francesco. Una doccia fredda per la squadra che già è alle prese con diversi problemi tra i quali le tante voci che circolano attorno a Nainggolan. Adesso un’altra grana da affrontare in vista di una delle gare più importanti ...

Dakar 2018 - Andre Villas Boas si ritira per problemi alla schiena. Escluse fratture per Nani Roma : La Dakar 2018 è cominciata da cinque giorni e già fioccano i ritiri, come da tradizione di una corsa che mette a dura prova i nervi ed il fisico dei piloti. Tra le vittime del rally raid più famoso del Mondo c’è anche Andre Villas Boas. Il tecnico portoghese era alla sua prima partecipazione, tra le auto, ed è stato costretto a ritirarsi nel corso della quarta tappa lamentando forti dolori alla schiena dovuti ad un salto con la sua ...

Roma - nuovi esami per Schick per i problemi al cuore : ecco l’importante esito : Per la maggior parte dei giocatori di Serie A è tempo di vacanze. Non per Patrick Schick che si è sottoposto a nuovi esami cardiologici e non dopo i problemi avuti al cuore in estate che hanno fatto saltare il suo trasferimento alla Juventus e avevano messo in dubbio il proseguimento della sua carriera. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante ceco della Roma ha superato definitivamente i problemi al cuore e ...

Roma - per Schick controlli ok : i problemi cardiologici sono archiviati : Nel mare (non maldiviano o degli Emirati, dove si sta riposando più di mezza squadra) di risultati negativi per la Roma in questo periodo, una buona notizia arriva da Patrik Schick. L'attaccante si è ...

Sciopero maestre : sit-in - cortei e «seri problemi alla didattica» Milano| Torino|Roma| Video : A Milano i maggiori disagi. Si spiega perché l’82% dei 6 mila assunti con clausola di riserva con sentenza del giudice sono stati immessi in ruolo proprio al Nord, dove c’è cronica mancanza di insegnanti. L’ipotesi della soluzione politica ha tempi lunghi

Roma - nuovi problemi con i rifiuti : Raggi fa dietrofront : Il gran rifiuto di Roma all'Emilia Romagna non è solo una questione politica, ma è anche una questione di soldi: la richiesta emiliana di 200 euro a tonnellata è un prezzo troppo alto "/> <meta http-...

Roma - Monchi lancia l’allarme : “problemi non solo di tipo sportivo…” : Brutta sconfitta per la Roma nella gara della 20^ giornata del campionato di Serie A, ko a sorpresa contro l’Atalanta di Gasperini. Negli ultimi giorni a tenere banco è stata anche la situazione legata a Nainggolan, la decisione di escludere il calciatore per la gara contro i nerazzurri per la bravata di Capodanno ha fatto discutere. Nel frattempo Monchi analizza la situazione della Roma ai microfoni di Roma TV: “Siamo in una ...

Roma - a tutto Di Francesco : i problemi di Dzeko e Schick - ma non solo… : “Non abbiamo gestito bene il vantaggio nella ripresa, dove abbiamo fatto meglio del primo tempo. Dovevamo chiuderla prima e non l’abbiamo fatto, poi il Sassuolo ha meritato il pareggio”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo nell’ultimo match del 2017. “Abbiamo sbagliato troppo e se vogliamo diventare una squadra un po’ piu’ grande non ...

Sassuolo - problemi per Berardi nella rifinitura : a forte rischio per la Roma : problemi per Iachini . Il tecnico del Sassuolo nella partita di domani alle 15 contro la Roma potrebbe dover fare a meno di Domenico Berardi . Come riporta Sky Sport, l'esterno azzurro durante l'allenamento di rifinitura ha riportato un problema muscolare . Nonostante la sua presenza nella lista dei convocati, la disponibilità per il match dell'Olimpico è in ...

Ahia Roma - problemi per Dzeko : salta il Torino - i dettagli : Roma, si ferma Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è febbricitante e salterà la gara di Coppa Italia che la squadra giallorossa giocherà domani contro il Torino. Probabile l’ennesimo impiego dal primo minuto di Patrick Schick, il quale sta giocando minuti importanti alla ricerca della forma migliore dopo i problemi fisici ben noti. Dunque niente Dzeko domani all’Olimpico, contro la Roma il bosniaco osserverà un turno di riposo ...

