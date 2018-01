Astaldi | nuovo contratto in Romania per costruire un ponte sospeso sul Danubio

Astaldi si aggiudica nuovo ordine negli States per 108 milioni di dollari : (Teleborsa) - Astaldi si è aggiudicato il contratto autostradale da 108 milioni di dollari, per la realizzazione di una tratta della Wekiva Parkway, in Florida negli Stati Uniti . Il nuovo contratto ...

Astaldi - nuovo contratto di costruzione in Cile : (Teleborsa) - Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato un contratto di costruzione da 140 milioni di euro circa (CLP 103 miliardi, 100% Astaldi), per la realizzazione del nuovo Ospedale di Linares, in Cile. ...

Astaldi : nuovo contratto di costruzione in Cile : ...dell'Osservatorio ELT di Cerro Armazones (il più grande telescopio ottico al mondo) e per l'espansione in sotterraneo della Miniera Chuquicamata (la miniera di rame a cielo aperto più grande al mondo)...

Astaldi in denaro. In arrivo un nuovo socio? : (Teleborsa) - Protagonista a Piazza Affari il titolo Astaldi, che guadagna il 4,93% sull'arrivo di un possibile socio. Secondo alcune indiscrezioni stampa il general contractor romano, alle prese con ...