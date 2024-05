La guerra di Israele a Gaza piomba sull’Eurovision L’Irlanda salta le prove - il cantante francese invoca la pac - la portavoce della giuria norvegese molla lo show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) È caos all’Eurovision a un passo dalla finale prevista per questa sera, sabato 11 maggio. A partire dal caso dei Paesi Bassi, che ha portato alla squalifica dell’artista in gara, Joost Klein, fino ad Alessandra Mele,italo-in gara lo scorso anno, che avrebbe dovuto fare daper la Norvegia, leggendo i punteggi, ma che all’ultimo ha deciso di rinunciare all’incarico. Il motivo, come ha spiegato lei stessa in un video social sono le sue posizioni e, anche se non esplicitato, quelle dell’Eurovision sul conflitto in corso trae Palestina. Ma non solo, anche lairlandese, Bambie Thug, sta facendo sudare freddo gli organizzatori del contest, l’artista non ha preso parte né alla parata delle bandiere né alle, chiedendo un intervento all’Ebu ...