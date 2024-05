MotoGP - Pedro Acosta | Ho fatto un errore in partenza Dobbiamo studiare Marquez

(Di sabato 11 maggio 2024)ha centrato la sesta posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024 diin scena questa settimana sul mitico circuito di Le Mans. Il “rookie meraviglia”, non preciso in fase di, nello specifico ha segnato un gap d +9.185 rispetto al leader Jorge Martin, piazzandosi tra l’Aprilia di Aleix Espargarò e la VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio. Una volta arrivato in zona mista, il giovane iberico ha commentato la propria prestazione: “Poteva andare meglio – ha dettohai microfoni di Sky Sport Italia – Avevamo le possibilità per lottare per il podio. Houna stupidaggine in. Ci sono quattro punti, non è tanto, ma è tutta esperienza guadagnata. Francesco Bagnaia ...

Pedro Acosta ha stupito tutti nel suo approccio alla MotoGP , sfoderando delle prestazioni eccellenti e dimostrando subito un livello impressionante per un rookie che non guida certamente la miglior moto in griglia. Il giovane talento spagnolo della ...

