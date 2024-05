Grande favorito il croato Baby Lasagna ma gli scommettitori puntano anche sulla nostra Angelina Mango

(Di sabato 11 maggio 2024) Ci siamo! Questa sera su Rai 1 (dalle 20.35) va in onda l’attesissima finale di Eurovision 2024. Come per le due semifinali, a commentare la diretta da Malmö ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi. I Paesi in gara sono 26. Cioè i 20 artisti usciti dalle semifinali e i 5 “Big Five” (Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito). Un gruppo a cui si aggiunge la Svezia, classificatasi di diritto per la finale dopo la vittoria dello scorso anno di Loreen. Ospite speciale di questa sera. Polemiche all’Eurovision 2024, canta ...

“Molti mi chiedono non se Pogacar vincerà, ma come lo farà. E allora sarà interessante capire il modo in cui interpreterà questo suo primo Giro e se già dalla prima tappa cercherà di vincere e prendersi la maglia rosa o se aspetterà, ma è un ...

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato del Real Madrid contro il Granada, domani alle 18:30. La conferenza di Ancelotti In vista della finale di Champions del primo giugno a Wembley: «Domani dobbiamo ...

Elezioni Catalogna, premier Sanchez a Barcellona per chiudere comizio PSC - Elezioni Catalogna, premier Sanchez a Barcellona per chiudere comizio PSC - Il premier spagnolo Pedro Sánchez torna a Barcellona per chiudere la campagna elettorale del PSC (il Partito dei Socialisti di Catalogna) per le elezioni ...

Moto3 Francia, pole record per Alonso: beffato Holgado per 11 millesimi! - Moto3 Francia, pole record per Alonso: beffato Holgado per 11 millesimi! - Il colombiano del team Aspar CFMoto fa registrare il miglior tempo, battendo per pochissimo il leader del Mondiale. Rueda completa la prima fila. Lontani gli italiani ...

I favoriti alla vittoria di Eurovision 2024 (e il «giallo» Rai che può penalizzare l'Italia) - I favoriti alla vittoria di Eurovision 2024 (e il «giallo» Rai che può penalizzare l'Italia) - In vista della grande finale del concorso canoro europeo, in programma domani, ecco chi sono, secondo i bookmaker, i 5 super favoriti ...