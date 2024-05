Europee | Ronzulli - ' transizione ecologica con passi piccoli e decisi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Nell'affrontare laci vuole equilibrio. Non possiamo cadere nella trappola di cedere a Greta Thunberg o al ‘cardinale' Timmermans, che ha tentato di ideologizzare la svolta green. C'è bisogno di una politica dima, e il Governo sta facendo bene". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia, intervenendo all'evento 'L'Energia dell'Italia', organizzato a Firenze dall'Anter. "Serve -ha spiegato- immettere risorse, investire nelle energie rinnovabili, come quella eolica, solare, idroelettrica, e aprendo le porte ad un mini-nucleare pulito e sicuro di quarta generazione, cambiando la mentalità di chi dice no a tutto. È necessaria la semplificazione per installare impianti ...