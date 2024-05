Roma - tegola per De Rossi | stagione finita in anticipo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 11 maggio 2024) Mister Denelle battute finali di campionato dovrà fare a meno di un tassello importante della rosa per via di un infortunio. A tre giornate dalla fine laè ancora in piena corsa per la Champions League, obiettivo che ad un certo punto dellasembrava irraggiungibile. Il cambio di marcia della squadra con l’arrivo di Daniele Dee la possibilità di vedere cinque squadre italiane in Champions, di fatto, hanno riaperto i giochi. I giallosi trovano al quinto posto a pari merito con l’Atalanta, con gli uomini di Gasp che però devono ancora recuperare la sfida con la Fiorentina. Situazione diversa in Europa League. La squadra capitolina dopo aver raggiunto la terza semifinale europea consecutiva, si è dovuta inchinare al cospetto del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra ...