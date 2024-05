Napoli-Bologna Gli azzurri cercano la vittoria che manca dalla trasferta a Monza LIVE

Il Frosinone questa sera contro la Salernitana cerca tre punti che in casa manca no da tre mesi : per vincere serve il supporto dello Stirpe Il Frosinone questa sera scende in campo contro la Salernitana con l’obiettivo di fare tre punti, decisivi ...

Grande rammarico per lo Spezia che domina nella ripresa il Cosenza, segna con Vignali il gol salvezza, ma un millimetrico fuorigioco strozza la gioia in gola degli ottanta presenti al ’Marulla’. Ma la prova dello Spezia è da incorniciare per ...

Formula E | Berlino ePrix #1 2024: Nick Cassidy centra un’incredibile vittoria nella solita caotica gara di gruppo - Formula E | Berlino ePrix #1 2024: Nick Cassidy centra un’incredibile vittoria nella solita caotica gara di gruppo - Il neozelandese riesce a vincere dopo esser stato anche in 21° posizione e vola in testa al Mondiale di Formula E. Vergne resiste nel finale a Rowland per il s ...

Verso il Verona: senza Zapata, 5 gol in totale per gli altri 3 attaccanti - Verso il Verona: senza Zapata, 5 gol in totale per gli altri 3 attaccanti - Difficile che Zapata possa recuperare per Verona: in quel caso, i 3 attaccanti a disposizione hanno fatto 5 gol in 3 Toro che non arriva in ottime condizioni a Verona. Sia mentali, dopo quello accadut ...

Toro, Juric e il mancato rinnovo: “Bisognava esserne convinti, io non lo ero” - Toro, Juric e il mancato rinnovo: “Bisognava esserne convinti, io non lo ero” - A tre giornate dalla fine del campionato è già tempo di bilanci in casa Toro. All'ordine del giorno, ormai da alcune settimane, c'è il futuro di Juric e della panchina granata. Il contratto del tecnic ...