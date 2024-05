Tempesta solare | cos’è - come funziona e perché è una delle più forti di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Unatempeste solari piùdella storia sta colpendo il pianeta Terra. Gli effetti più intensi sono attesi per la giornata di sabato 11 maggio e potrebbero persistere per tutto il fine settimana. Le potenziali conseguenze sono ampie: da impatti sulla rete elettrica e sui sistemi di navigazione satellitareil Gps, fino a problemi a satelliti e veicoli spaziali e la possibilità di vedere aurore boreali a basse latitudini. Unaè una violenta emissione di plasma, cioè particelle fortemente cariche dalla fotosfera del Sole in una direzione, che viaggiano alla velocità della luce. Entrando a contatto con il campo magnetico della Terra, le particelle espulse dal Sole caricano di energia gli strati alti dell’atmosfera. Di conseguenza le onde radio che viaggiano in queste zone ...