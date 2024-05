Atalanta-Roma - De Rossi | Snodo crucial - dovremo far scivolare via le scorie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) “I giocatori non sono felici, li vedo affranti, loro hanno giocato bene però abbiamo avuto tanti episodi come l’infortunio di Spinazzola che ha cambiato il piano gara. I ragazzi sono comunque sereni e hanno fiducia verso il futuro, abbiamo giocato alla pari con una squadra tra le più forti del momento”. Queste le dichiarazioni del tecnico della, Daniele Deai canali del club alla vigilia della sfida con l’. La beffa di Leverkusen è ancora nella memoria, ma la squadra giallorossa adesso vuole voltare pagina e inseguire un posto in Champions. “Sappiamo quanto sia importante per noi e per loro, sono in salute ma forse hanno giocato più gare di noi – ha proseguito -. Sarà una gara da diluire nei 90?, le forze potrebbe mancare per entrambe, ma avremmo preferito arrivarci con lo stesso loro entusiasmo. Ora le ...