Eurovision 2024 scaletta finale con Angelina Mango | orari e a che ora finisce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Questa sera sale l’attesa per ladell’Song Contest, che quest’anno si tiene a Malmo, in Svezia: ecco di seguito ladi stasera, glie che ora inizia e. Grande emozione per la partecipazione di, la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, che canterà La Noia provando a convincere gli altri paesi europei (l’Italia non può votare per il suo artista in gara). Oltre alla cantante italiana figlia d’arte, si esibiranno anche gli altri 25 finalisti (non 26 perché l’Olanda è stata squalificata in corsa), in palio c’è la vittoria della sessantottesima edizione di questa manifestazione canora. Laè trasmessa in chiaro su Rai Uno (streaming su Rai Play) e in contemporanea anche ...