Scampia - rom e napoletani uniti per il bene del quartiere

Napoli, oltre 2 milioni di euro previsti per il progetto di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - Napoli, oltre 2 milioni di euro previsti per il progetto di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - L'Amministrazione Comunale di Napoli ha previsto un rilevante potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in città, soprattutto nelle aree periferiche. Per il potenziamento delle iniziative di sicu ...

Il capo del clan di Scampia tradito dall’affetto per il suo bull terrier - Il capo del clan di scampia tradito dall’affetto per il suo bull terrier - Hanno riconosciuto il suo bull terrier, e dopo pochi giorni lo hanno trovato: è finita così la latitanza di Francesco Abbinante, sparito da gennaio ...

Scampia: nasconde armi e circa 3 kg di droga. Arrestato 18enne - scampia: nasconde armi e circa 3 kg di droga. Arrestato 18enne - Rinvenute 2 buste contenenti rispettivamente 600 cilindretti di cocaina del peso di circa 514 grammi e 1449 cilindretti di oppiacei del peso complessivo di circa 1550 grammi ...