Una forte tempesta solare sta colpendo la Terra | splendide aurore boreali ma anche possibili ripercussioni su reti elettriche e Gps

(Di sabato 11 maggio 2024) Unastail pianetada venerdì 10 maggio e potrebbe durare per tutto il fine settimana. A darne notizia è stato il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, il National Oceanic and Atmospheric Administration. Laha raggiunto il livello G5, il gradino più alto della classe secondo la classificazione ufficiale. Le conseguenze potrebbero essere ampie, da impatti sulla rete elettrica a problemi a satelliti. È stata generata da gigantesche eruzioni che avvengono nella parte più esterna dell’atmosfera del Sole, la corona, e sono note come Cme, acronico di espulsioni di massa coronale. “Ne stanno arrivando altre”, ha spiegato Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste. Lesono al ...

