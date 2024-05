Napoli – Bologna La formazioni ufficiali

(Di sabato 11 maggio 2024) Di seguito ledi, match valido per la 36esima gionata della Serie A in programma al Diego Armando Maradona.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona Panchina: Contini, Gollini, Natan, D’Avino, Ostigard, Mario Rui, Mazzocchi, Dendoncker, Traoré, Ngonge, Lindstrom, Raspadori, Simeone.(4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Odgaard; Zirkzee. All. Thiago Motta Panchina: Bagnolini, Skorupski, Beukema, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Ilic, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Orsolini, Karlsson, Castro, Saelemaekers. ARBITRO: Luca PAIRETTO di Torino; Assistenti: Peretti-Colarossi; IV ...

