Giancarlo Oddi | Eravamo più forti dell’Olanda

Piero Ghedin ricorda i compagni e le sfide dello Scudetto vinto nel 1974 Il 12 maggio è una giornata speciale per i tifosi della Lazio. Domenica ricorreranno cinquant'anni dal primo Scudetto vinto. Di quella squadra faceva parte, che è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco un estratto delle sue parole: "La prima cosa che mi viene in mente è purtroppo i compagni che non ci sono più. E poi che la Lazio era abituata a fare Serie A e B, giocammo meglio l'anno prima ma riuscimmo a vincere nel 1974 uno Scudetto che non è una cosa da poco. Ci riuscimmo con una squadra che non aveva nomi altisonanti ma riuscì a ottenere il massimo. E poi avevamo un allenatore eccezionale, che capiva tutto. Era davvero fuori dalla norma Tommaso Maestrelli, ti capiva in tutte le maniere".