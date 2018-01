Cristiano Malgioglio / Il paroliere annuncia il suo video : "Penso che sia più di una canzone d'amore" : Cristiano Malgioglio ha presentato su Youtube il video della canzone Sonhos, tratta dall'omonimo album pubblicato lo scorso dicembre, forte dell'interesse per il Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:01:00 GMT)

Cristiano Malgioglio si svela : "Sono diventato gay grazie ad una cantante" : Cristiano Malgioglio è tornato nuovamente al centro delle cronache del gossip italiano prendendo parte all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non abbia vinto il reality show di Canale 5, l'inteprete di "Mi sono innamorato di tuo marito" si è fatto apprezzare dai telespettatori più giovani, che non avevano mai conosciuto in maniera approfondita il carattere e la personalità stravangante dell'artista. Quindi, nel 2018 viene ...

Cristiano Malgioglio : "Gay dopo aver sentito quella cantante" : Cristiano Malgioglio è sicuramente stato uno dei personaggi più controversi della seconda edizione del Gf Vip . Così si è spogliato di tutte le sue maschere e si è raccontato ai microfoni di DiPiù . ...

Cristiano Malgioglio : Gay dopo aver sentito quella cantante : Cristiano Malgioglio è sicuramente stato uno dei personaggi più controversi della seconda edizione del Gf Vip.Così si è spogliato di tutte le sue maschere e si è raccontato ai microfoni di DiPiù. Cristiano Malgioglio, per la prima volta, ha ricordato gli anni in cui ha iniziato a provare attrazione per gli uomini: "Se sono diventato gay, lo devo solo a Carmen Miranda (è una cantante portoghese, star degli anni '40, ndr). Avrò avuto ...

Cristiano Malgioglio e la telefonata di Milva : "Mi sono commosso" : E' una donna che canta in nove lingue e ha trionfato in quasi tutti i Paesi del mondo. " Solo parole di elogio per la celebre cantante, un premio sarebbe strameritato: " Se glielo assegnano, sarà la ...

Adriano Celentano/ Domani 80 anni - la dedica di Cristiano Malgioglio : L'attrice Sonia Bergamasco ha parlato di Adriano Celentano che, Il Corriere della Sera, ha inserito nella lista degli ottantenni più famosi d'Italia, ancora attivi nei rispettivi campi.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Cristiano Malgioglio : "Ecco a chi ho dedicato 'E mi sono innamorato ma di tuo marito'" : Penso sia l'attore più bello del mondo, Pitt e Clooney scompaiono. Lui potrei rubarlo a sua moglie, ma non so se lui è d'accordo. Gli ho chiesto anche l'autografo, a Madrid. Appena l'ho visto stavo ...

Giovanni Ciacci e Cristiano Malgioglio protagonisti di Narcos 4 : Narcos 4 anticipazioni: anche Giovanni Ciacci di Detto Fatto e Cristiano Malgioglio nel cast Non solo Cristiano Malgioglio: nel cast di Narcos 4 potrebbe entrare anche l’amico Giovanni Ciacci, il costumista diventato popolare grazie al programma Detto Fatto. A farlo sapere è il sito Altro Spettacolo, che parla di trattative in corso per i due […] L'articolo Giovanni Ciacci e Cristiano Malgioglio protagonisti di Narcos 4 proviene da ...

Milva premiata a Sanremo 2018? Cristiano Malgioglio lancia l’idea - lei non potrà essere al Festival : Milva al Festival di Sanremo 2018? E’ il desiderio di Cristiano Malgioglio, la cantante lo chiama commossa ma non potrà essere al teatro Ariston. Oggi la sua pagina Facebook è il suo unico modo per comunicare con il mondo e raccontare la sua malattia. Cristiano Malgioglio lancia l’idea di premiare Milva al Festival di Sanremo 2018 Un […] L'articolo Milva premiata a Sanremo 2018? Cristiano Malgioglio lancia l’idea, lei non ...