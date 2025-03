Oasport.it - Bradley Wiggins: “Adesso sono in un buon momento della mia vita”

Una carriera da sogno, un post attività sportiva da incubo.per fortuna sembra essere tornata la luce da: il britannico trionfatore del Tour de France 2011, lo scorso anno ha dovuto dichiarare bancarotta, dopo aver accumulato oltre due milioni di sterline di debito.Le parole a Cyclingnews del britannico: “Rimpiango di non aver fatto attenzione ai miei affari finanziari quando correvo. È una delle cose che succedono agli atleti: guadagni molto e, se non fai attenzione, le persone se ne approfittano. Io venivo derubato a destra e a manca dalle persone che dovevano prendersi cura di me, contabili compresi”. Aggiunge: “Questa situazione è stata qualcosa che è stato fatto ai miei danni. Otto mesi dopo, è tutto cambiato. Le persone cheresponsabili stanno pagando un alto prezzo per quello che hanno fatto.