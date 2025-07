Sofia Cantore | Io dj di un' Italia che non si pone limiti Ora l' Europeo poi vado in America

Dopo il torneo andrà a giocare a Washington, prima italiana nella National Women's Soccer League: "Il ct Soncin ci ha dato sempre fiducia, dalle lacrime delle mie compagne ho capito che abbiamo riscritto la storia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sofia Cantore: "Io, dj di un'Italia che non si pone limiti. Ora l'Europeo, poi vado in America"

Sofia Cantore premiata come miglior attaccante della Serie A femminile - Una stagione d'oro. Sofia Cantore, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana originaria di Lecco, è stata premiata come miglior attaccante della Serie A femminile per la stagione 2024-25.

Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’ - di Mauro Munno Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola record dell’attaccante bianconera classe 1999.

Juventus Women, Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere, ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia - Juventus Women, Sofia Cantore potrebbe lasciare le bianconere: maxi offerta dagli USA. Per la Juve una plusvalenza enorme, ma solleva un problema La Juventus Women potrebbe presto dover salutare Sofia Cantore, protagonista assoluta della recente stagione bianconera.

Doppio assist della lecchese Sofia Cantore: l’Italia vince e fa la storia agli Europei - 1) sulla Norvegia regala infatti alle azzurre di Andrea Soncin la semifinale, un evento storico pe ... Si legge su informazione.it