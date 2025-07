censis padova sul primo gradino del podio dei mega atenei meglio di sapienza e statale di milano seguono bologna e pisa ecco la classifica

Le prime due posizioni tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) sono occupate stabilmente anche quest’anno dall’Università di Padova, prima con un punteggio complessivo di 90,3. Seguita dall’ Università di Bologna (87,7). Sale in terza posizione l’ Università di Pisa che con 84,7 punti totali scala 3 posizioni della classifica, superando la Sapienza di Roma che scende al quarto posto (84,2) ex aequo con l’ Università Statale di Milano che rispetto allo scorso anno guadagna una posizione. Sale al quinto posto l’ Università di Firenze (lo scorso anno in ottava posizione) con il punteggio di 83,5; seguita dall’ Università di Torino (83,0, +1 posizione) e dall’ Università di Palermo (82,3, -3 posizioni). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

