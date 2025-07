Dario Argento | Scelsi la Lazio e mio padre romanista s' infuriò Quella volta con Chinaglia

Il regista è un grande tifoso biancoceleste: "Laziale dalle scuole medie, oggi spero in Sarri". Oltre al calcio segue anche altri sport: "Che classe Sinner, mentre di Gregorio Paltrinieri ammiro la tenacia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dario Argento: "Scelsi la Lazio e mio padre romanista s'infuriò. Quella volta con Chinaglia..."

In questa notizia si parla di: dario - argento - scelsi - lazio

Notti Horror, al Rouge et Noir la proiezione di "Phenomena" di Dario Argento - Il canto del cigno di Dario Argento è quello che lo stesso regista definisce il suo film preferito tra quelli che ha girato.

Da Dario Argento a Pupi Avati: quando le vie del brivido passano (anche) per Ferrara - Giallo, thriller, orrore. I cultori del cinema nostrano, e destinato a pescare in queste tre sorgenti confluenti, non possono non apprezzare due pellicole che compiono mezzo secolo di vita fra il 2025 e il prossimo anno.

Suspiria: l'edizione 4Kult del film di Dario Argento è in sconto su Amazon - Se fan del cinema horror e di quello di Dario Argento, vi segnaliamo che l'edizione 4Kult di Suspiria è attualmente in offerta su Amazon.

Dario Argento: Scelsi la Lazio e mio padre romanista s'infuriò. Quella volta con Chinaglia...; Come guardare Chelsea-PSG: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; La Juventus vince il girone se... Tutte le combinazioni possibili all'ultima giornata.

Dario Argento: "Scelsi la Lazio e mio padre romanista s'infuriò. Quella volta con Chinaglia..." - Oltre al calcio segue anche altri sport: "Che classe Sinner, mentre di Gregorio Paltrinieri ammiro la te ... Scrive gazzetta.it

Dario Argento, la nostra intervista a Venezia 2023 - Movieplayer.it - Dario Argento Panico ripercorre la carriera del cineasta romano grazie all'aiuto di estimatori del suo cinema come Nicolas Winding Refn ... Come scrive movieplayer.it