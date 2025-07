L’edizione 2025 di Temptation Island prosegue senza risparmiare colpi bassi. Nella terza puntata del 17 luglio, le coppie protagoniste si avvitano in un vortice di accuse, incomprensioni e prese di coscienza dolorose. Antonio Panico finisce in ginocchio, tra urla e pianti disperati per una Valentina sempre più distante. Lucia, invece, realizza con lucidità che Rosario non è forse l’uomo giusto per costruire qualcosa di solido. Antonio perde la calma al falò. Protagonista indiscusso della puntata di Temptation Island è Antonio Panico, personal trainer partenopeo fidanzato da un anno con Valentina Riccio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Temptation Island, lacrime e accuse nella terza puntata: Antonio crolla, Lucia apre gli occhi