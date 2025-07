Acqufresca | Chivu? Ha una bella responsabilità Dal mercato sono curioso di vedere l’Inter Cuesta e Pisacane…

L’ex primavera dell’Inter, oltre che ex Cagliari e Bologna, Robert Acqufresca ha parlato in un’intervista dei giovani allenatori della prossima Serie A. Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari, Bologna e Inter, ha parlato della nuova avventura da allenatore di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, esprimendo tutta la sua fiducia nel lavoro del tecnico romeno. Acquafresca, che ha avuto il privilegio di crescere nel vivaio nerazzurro, ha condiviso le sue impressioni su Chivu durante un’intervista con TMW. Per l’ex attaccante, la nuova avventura di Chivu alla guida dell’ Inter rappresenta una grande opportunitĂ , non solo per il tecnico, ma anche per il club. 🔗 Leggi su Internews24.com

