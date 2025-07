Dalla stratosfera a Porto Sant’Elpidio: l’ultima caduta. Felix Baumgartner, 56 anni, volto leggendario del base jumping e paracadutismo estremo, è morto durante un volo in parapendio a Porto Sant’Elpidio. Colto da un malore in aria, è precipitato in una piscina, urtando anche una ragazza, animatrice nella struttura. Nulla di grave fortunatamente per lei che è stata comunque trasportata all’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Il decesso sarebbe avvenuto prima dell’impatto. Aveva sfidato continuamente i propri limiti spingendo i confini fisici del volo umano, fino ad essere il primo a rompere il muro del suono a corpo libero, fino al salto dalla stratosfera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Felix Baumgartner, leggenda del volo estremo: stroncato da un malore in aria