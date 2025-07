Donald Trump ha un’insufficienza venosa cronica La Casa Bianca sulle caviglie gonfie del presidente | I lividi? Colpa delle strette di mano

È naturale che la salute sia in cima alle preoccupazioni di chi, come Donald Trump, diventerà presto il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti superando il primato di Joe Biden. È per questo che il tycoon si è sottoposto a un «esame complessivo», per accertare la causa del gonfiore agli arti inferiori che aveva avvertito nelle ultime settimane e dell’oramai ben noto livido sulla mano destra. Riguardo alla prima problematica, sarebbe emersa una insufficienza venosa cronica, patologia molto comune nelle persone sopra i 70 anni (Trump ne ha 79). Per la seconda, invece, l’equipe medica della Casa Bianca ha ribadito l’interpretazione già fornita in precedenza: è un livido da «troppe strette di mano». 🔗 Leggi su Open.online